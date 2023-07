La french nail art più veloce del mondo? Sicuramente non l’hai ancora provata | unghie al top in un secondo

Si passa damanicure delicate aart colorate, da rosa baby a colori fluo e iridescenti. Ognuna è libera di indossare lo smalto che preferisce, secondo il mood, l'abito e l'abbronzatura. ...Se parliamo di evergreen, lanon può mancare nella lista anche quando si tratta di unghie bianche . Dai glitter all'effetto marmorizzato, non si può dire che laart bianca sia banale, ...L'attrice si affida ai consigli del celebrityartist Tom Bachik che qui le ha eseguito una manicurecon unghie rosa pastello e lunghezze rosa fucsia Altro look e nuova manicure giocosa ...

L’estate traina la crescita dei consumi di prodotti per le mani Il Sole 24 ORE

Her latest post on Instagram sheds light on one of the most important beauty aspects of any proposal: the engagement manicure. Read more.Tra smalti e trattamenti, il mercato l’anno scorso ha raggiunto i 211 milioni di euro in aumento del 3,8%. E le aziende del settore rispondono con nuove proposte sempre più hi-tech. I trend di stagion ...