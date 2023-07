La figuraccia è completa | il voto sulla Santanchè fa esplodere Pd e Cinque Stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lagrillina adesso è. L'Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro del Turismo Daniela, presentata dal M5s col sostegno di Pd e Avs. I voti favorevoli alla mozione sono stati 67, i contrari 111, zero gli astenuti. Un vero e proprio flop da parte dei pentastellati che hanno tentato l'assalto a palazzo Madama contro il ministro per il Turismo. Ad aprire il fuocoera stato il capogruppo dei grillini a Patuanelli: "Molte polemiche sono state fatte, dalle opposizioni,mozione individuale nei confronti della ministra Santanché che, secondo le critiche, ricompatterebbe il governo. La mozione è una conseguenza logica di quanto detto e non farla sarebbe stato ipocrita". E ancora le offese e gli ...