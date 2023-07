La fictio legis della Gpa altruistica e le battaglie di diritto senza verità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Domani avremo modo di vedere e commentare le conseguenze dell’istituzione di un nuovo reato universale – quello di surrogazione di maternità – che il populismo penale “bambinista” innalzerà a vessillo di intransigenza morale e la Camera dovrebbe approvare oggi in prima lettura. Un reato comunemente (e ignorantemente) paragonato a quellotratta di esseri umani o al commercio di schiavi, ma con una pena massima edittale, stabilita dallo scandalizzatissimolatore, di dieci volte inferiore. Non venti, ma due anni, menorivelazione di segreti d’ufficio, pratica notoriamente abusata dalla fratellanza meloniana. Nell’attesa merita forse qualche considerazione anche la strategia, diciamo così, progressista delle opposizioni, che non è quella dell’unità su una posizione chiaramente contraria al reato universale, ma ...