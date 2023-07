La felicità al principio è il primo romanzo di Tiziano Ferro | il tour di presentazione

Laal, è il titolo del primo romanzo di Tiziano Ferro , professione popstar (ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo). Sarà in libreria per Mondadori il 3 ottobre, e viene ...Esce il romanzo di Tiziano Ferro, LaAl. La data di pubblicazione è fissata per il 3 ottobre ma il libro è già disponibile in pre - order. Dopo il tour sold out in tutta la penisola, Tiziano Ferro svela ai fan una ......in molti ricorderanno nella parte della divertente napoletana nella fiction È arrivata la,... Innon voleva nemmeno fare questo mestiere: " Ero affascinata dal cinema e dalla tv , ma ...

"La felicità al principio", a ottobre il primo romanzo di Tiziano Ferro ... Il Libraio