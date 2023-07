La Federal Reserve alza ancora i tassi (ma potrebbe essere l’ultima volta). Domani la mossa della Bce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lahato idi interesse statunitensi di un altro quarto di punto, portandoli ad un valore compreso tra il 5,25% e il 5,5%.l’ultimo di una fitta serie di rialzi (11 interventi in 12 riunioni del comitato monetario) iniziata nel marzo del 2022 e che, in un anno e mezzo, hanno innto idallo zero ad oltre il 5%, il livello più alto da 22 anni. La stretta monetaria è stata attuata per cercare di contrastare l’inflazione. Lo scorso giugno il carovita negli Usa si è attestato al 3%, non lontano dal valore considerato ottimale dalla banca centrale americana. Tuttavia la banca centrale sottolinea che l’inflazione resta elevata e non esclude quindi ulteriori rialzi deidi ...