La Fed alza i tassi di interesse dello 0 | 25% | ai massimi da 22 anni

'Dobbiamo mantenere i tassi alti per diverso tempo'. Lo afferma il presidente dellaJerome Powell, descrivendo come 'restrittiva' la politica monetaria e notando come l'inflazione core resta ancora elevata. Mutui, coi tassi in rialzo è corsa al fisso Ultimo Aggiornamento 20/07/23 ...La decisione era attesa, ed è arrivata all'unanimità: mercoledì la Federal Reserve , dopo essersi presa una pausa nella riunione di giugno, è tornata ad alzare i tassi di interesse: 25 punti base, che ..."Dobbiamo mantenere i tassi alti per diverso tempo". Lo afferma il presidente dellaJerome Powell, descrivendo come "restrittiva" la politica monetaria e notando come l'inflazione core resta ancora elevata.

La Fed alza i tassi dello 0,25%, il costo del denaro ai massimi da 22 anni Agenzia ANSA

Dopo la pausa di giugno, la Fed torna in azione sui tassi (aumento di 25 punti base). Powell ribadisce la "dipendenza ai dati" ...La Fed alza i tassi dello 0,25%. E lascia la porta aperta a ulteriori ritocchi del costo del denaro. Quest'ultimo sale in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni.