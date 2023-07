La favola del limone Michelino | una storia di amicizia da Procida a New York

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Cercando di mantenere vivo il legame tra passato e presente, aprendo nuove prospettive. È questo l’obiettivo che si pone Alessandro Grazioli, autore di “die di limoni” che in quest’ultimo volume edito da Edizioni Fioranna presenta un libro per i bambini dai 4 anni in su che nasce dai ricordi di infanzia dell’autore. Grazie alle affascinanti e colorate illustrazioni di Anna Formaggio, il tutto prende corpo in 24 pagine da leggere tutte d’un fiato. I protagonisti sono il piccolocurioso, il suo saggio nonno, una donna col nome di un fiore, un comandante scrittore, un medico sognatore e un pescatore innamorato. Unache insegna il valore dei ricordi, perché è nelle piccole cose che è racchiusa l’essenza di quelle grandi. Sarà proprio ...