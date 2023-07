La droga della Mafia Nera | dall’omicidio di Anthony Amadi al blitz di stanotte

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Castel Volturno/Mondragone. È partito tutto dalle indagini per l’omicidio di, 30enne immigrato nigeriano, ilche nella notte ha portato all’arresto di cinque persone, più obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre due, accusate di aver posto in essere una fiorente rete di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, crack e cocaina. I carabinieri hanno analizzato il cellulare dimonitorando vari nomi presenti in rubrica, riconosciuti come pusher, hanno quindi ricostruito l’attività di spaccio – almeno mille le cessioni diaccertate – che avveniva a Pescopagano, località-ghetto per immigrati che rientra nei comuni di Castel Volturno e Mondragone. I clienti arrivavano dal Casertano, dal Napoletano e dal basso Lazio, e la vendita avveniva soprattutto ...