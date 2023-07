La criptovaluta AUCTION vola | ecco il motivo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel mondo delle criptovalute, latilità è la norma e non l’eccezione. Tuttavia, quando unacome, il token dell’ecosistema Bounce Finance, vede il suo valore salire oltre il 60% in una settimana, è impossibile non notarlo. Questo incredibile incremento, particolarmente evidente nelle ultime 48 ore, ha attirato l’attenzione di molti investitori e appassionati di criptovalute. Segui Bounce Token: prezzo, previsioni, analisi semplificataCosa ha scatenato questa impennata di? La risposta è in un annuncio fatto da Bounce Finance il 18 luglio su Twitter, o meglio, su X.com. L’azienda ha lanciato il suo nuovo progetto, Bounce Real-World Collectibles Marketplace, una piattaforma che permette agli utenti di creare il proprio brand store su Bounce e vendere prodotti ...