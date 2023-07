La Corea del Nord apre dopo l' isolamento Covid | Shoigu alle commemorazioni

Dopo anni di isolamento pandemico, questa settimana laNord ha invitato i suoi alleati a tornare, ospitando delegazioni russe di alto livello per le commemorazioni70° anniversario della guerra die della lotta contro gli Stati Uniti e ...In particolar modo, l'evento non avrà luogo in Europa o negli Stati Uniti (come da tradizione per Samsung), ma inSud, ossia a Seoul. Ne consegue che, per l'ovvio fuso orario ben distinto ...... da mercoledì 2 agosto, parteciperanno alla 25esima edizione di Jamboree, il raduno degli scout provenienti da tutto il mondo che quest'anno si riuniranno sotto un'unica grande tenda inSud.

Russia, il ministro della Difesa russo Shoigu in visita in Corea del Nord. Mosca e Pechino insieme per l'anniversario ... Open

Come annunciato dal sito di Cultura Coreana, (G)I-dle, Zerobaseone, SF9, The Boyz, Mamamoo+, Kep1er e Cix saranno in Polonia per un mega-concerto previsto per il 23 settembre, un festival dal nome K-P ...(LaPresse) Una delegazione russa, guidata dal ministro della Difesa Sergei Shoigu, è arrivata a Pyongyang, dove è stata accolta da alti ...