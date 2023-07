La Confindustria di Bonomi va alla grande | calma piatta sui salari | profitti al massimo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Come è stato questo quadriennio dellaa guida Carlo? La sua gestione ha portato a qualcosa di significativo nella politica industriale italiana oppure ci si è limitati a gestire, pur in circostanze drammatiche come quelle della pandemia prima e del conflitto armato poi, l’esistente guardando solo ai propri interessi corporativi? Quest’ultima sembra essere la valutazione più plausibile. Per esempio, recentemente interrogato sul problema delo minimo per legge,ha dichiarato che il problema non riguarda il settore industriale, cioè il suo, perché nella manifattura è ampiamente al di sopra della ventilata cifra dei 9 euro lordi all’ora, parafrasi dell’italianismo e orami sdoganato “me ne frego”. Giudizio peraltro valido solo per metà. Infatti se ida sfruttamento ...

Nel mirino non c'è l'"ecocomunista" di turno, ma il presidente di: "ultraecologista", perch parla di "emergenza come il Covid". Ieri ancora Il Giornale puntava il dito contro "...... non vedendone l'opportunità per la crescita, come segnala, di nuovo non un Verde irriducibile, ma il presidente diCarlo. Per Giorgia Meloni, dunque, l'estate del solleone pone ......potrebbe approvare stasera in Consiglio dei ministri su spinta dei sindacati e della stessa. 'Il caldo come il Covid , servono Cig e smart working ', testuale il presidente Carlo...

Bonomi torna a chiedere soldi allo stato per le imprese di Confindustria Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...“Attenti al livello della paga minima, si rischia il boom del nero”. Tito Boeri interviene sul salario minimo e critica Confindustria in una lunga intervista su La Stampa. Boeri si batte da anni per ...