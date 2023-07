La CNN parla delle armi americane inviate in Ucraina e poi trafugate

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La scorsa settimana il portale del canale televisivo americano CNN ha riferito di aver visionato una relazione dell’Ispettore generale del Dipartimento della Difesa. Nel documento si dice che criminali, combattenti volontari e trafficanti hanno rubato innel 2022 armamenti e equipaggiamenti occidentali, che erano destinati all’esercito ucraino e alcuni sono stati poi recuperati. Il rapporto dell’Ispettore generale La relazione, intitolata DoD’s Accountability of Equipment Provided to Ukraine (Responsabilità del Dipartimento della Difesa sui materiali forniti all’) è stata ottenuta dalla CNN grazie a una richiesta effettuata in base alla FOIA, la Legge sulla libertà di informazione. È stato comunque per primo il sito Military.com a riportare la notizia. Il rapporto dice che i disegni criminali per mettere le mani sulle ...