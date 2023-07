La bufala delle “Brigate Pecorine” che impediscono la costruzione delle moschee a Nuoro

Leggi su open.online

Secondo l'immagine che sta tornando a circolare in questi giorni su Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui), un presunto capo» in Sardegna, sarebbe riuscito a bloccare ladi una moschea nell'Isola. Peccato che volto e nome corrispondono al famoso cantante del gruppo rock Istentales Gigi Sanna, il quale non ha mai affermato quanto gli è stato attribuito in questo genere di condivisioni, nate originariamente a scopo satirico. Per chi ha fretta: Non esistono" votate alla chiusura diin Sardegna. Gigi Sanna non è un leader politico, ma il cantante del gruppo rock Istentales. Le condivisioni in oggetto sono nate a scopo satirico, ma prese ...