La Asl Roma 5 avrà la risonanza magnetica presso l’ospedale di Colleferro agli inizi del 2024 Impegnati 6mln di euro dei fondi per il Giubileo

... nei confronti di due aziende sanitarie,2 e Latina e del Policlinico Umberto I, ritenendo che la pendenza di quei ricorsi potesse in qualche modo influire nella parte della nostra decisione ...... per un'ecografia addominale completa con priorità B (da eseguire entro 10 gg ), nell'4 i tempi di attesa sono rispettati solo nel 18,2% dei casi ; per una visita cardiologica con priorità D ...Mastronardi) della1. Un percorso integrato multidisciplinare, di fatto attualmente unico in Italia, che prevede l'impiego di dispositivi protesici impiantabili chirurgicamente di ultima ...

Patto tra aziende sanitarie per rafforzare la rete ospedale-territorio Asl Roma 1

Quasi un anno per accedere a visite ed esami 'urgenti'. Report Cittadinanzattiva sui tempi di attesa nella sanità e il caso intramoenia ...Quasi un anno per accedere a visite ed esami 'urgenti'. Report Cittadinanzattiva sui tempi di attesa nella sanità e il caso intramoenia ...