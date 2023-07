Kylian Mbappe | Al Hilal offre 300 milioni al PSG

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Al300al PSG per. la Squadra sarebbe disposto a cedere il famoso calciatore francese Il PSG sarebbe disposto a cedereper 300offerti dal Al. Il francese si è preso le prime pagine per questa offerta di trasferimento in Arabia se il PSG accettasse l’offerta oltre sarebbe il trasferimento più costoso della storia il famoso calciatore diventerebbe il calciatore più pagato al mondo cioè 700a stagione. Però il Real Madrid sarebbe già casa diperò vorrebbe rimanere a Parigi e partire la prossima stagione a parametro zero. L’Arabia sarebbe disposta a ospitare i Mondiali 2030 ma per ospitarli ...