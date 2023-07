Kvaratskhelia firmerà fino al 2028 | tutti i dettagli sul nuovo contratto

Facciamo anche un paio, per il momento: il georgiano die il polacco di Zielinski . ... ma le situazioni hanno preso la piega migliore per tutti: Khvichaun nuovo contratto fino ...Napoli - Nicolò Schira , esperto di mercato, a Kiss Kiss Napoli, ha parlato della strategia di mercato del Napoli per il futuro di: "La situazione è sicuramente diversa da quella relativa ad Osimhen, il rinnovo arriverà o nei prossimi mesi o entro la fine dell'anno. Ha dimostrato di essere un campione e merita uno ...Intanto attende novità sul contratto anche. Il Napoli è pronto a rivedere le cifre ... Alla fine di questo mercato Kvaracon il Napoli fino al 2028 (con opzione fino al 2029) e il ...

Napoli, Kvaratskhelia e Zielinski verso il rinnovo: dettagli da limare Corriere dello Sport