Kvara e Zielinski pronti a rinnovare | Osimhen non è convinto | la situazione

Una partita con la tensione e poi rasserenata strada facendo: il rinnovo di. E l'altra molto ben articolata da tempo e ormai soltanto da ratificare: il rinnovo di. I prolungamenti ...Il polacco firmerà un quadriennale: si tratta sui 3 milioni tra base fissa e bonus foto Ssc Napoli Non c'è ancora l'ufficialità, ma i rinnovi dicon il Napoli sono dati per certi. ...... sta facendo tutto per bene: ha legato a vita Di Lorenzo, sta per prolungare di un anno Mario Rui, che lo merita, sta prolungandofino al 2028 eha accettato, e chapeau all'uomo, un'...

Napoli, tutto sui rinnovi: Zielinski c'è, si tratta con Kvara. I casi Osimhen e Lozano La Gazzetta dello Sport

"Napoli, da Kvara a Osi fino a Zielinski: partita l'operazione rinnovi" scrive Il Mattino oggi in edicola.In mezzo alle prime risposte del campo e ai sogni c'è il capitolo contratti: quello del georgiano e del polacco, oltre a Mario Rui e al tanto atteso Osimhen ...