KSL CAPITAL PARTNERS ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN SERENO HOTELS

KSL CAPITAL PARTNERS ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE ... Adnkronos

Le famiglie fondatrici mantengono una significativa partecipazione, e Luis Contreras continua a ricoprire il ruolo di CEO.Sereno Hotels ("Sereno"), today announced that an affiliate of KSL Capital Partners ("KSL") has acquired a majority interest in Sereno. Founded over 20 years ago by the Contreras family, Sereno is the ...