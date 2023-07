Koke su Morata | «Non so se resterà | ma darà tutto per il club»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Alvarosembra in uscita dall’Atletico Madrid, lo riconosce anche il capitano della squadra di Diego Simeone. Le sue parole per Marca. POSSIBILE CESSIONE – Alvaroha attirato l’interesse dell’Inter, ma non solo. Tantianche italiani sul calciatore con un piede fuori dall’Atletico Madrid. Il capitanone parla così: «e Joao Felix? Sono giocatori importanti inil mondo. Sono giocatori professionisti e darannomentre sono qui. Sono professionisti, non sappiamo se continueranno, ma fino al giorno in cui saranno qui la prima cosa è avere rispetto per ile i loro compagni di squadra e dareper la squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...