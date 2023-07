Kingston DataTraveler Exodia Onyx | La Pendrive 128GB Affidabile e Antishock

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Flash Drive 3.2 Gen 1 DTXON/: Un Compagnoper il Trasporto dei Tuoi Dati Nel mondo sempre più digitalizzato in cui viviamo, i dispositivi di archiviazione portatili sono diventati uno strumento essenziale per il trasporto e il backup dei nostri dati importanti. Tra le numerose opzioni disponibili sul mercato, la… ?

Il driveExodia dioffre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1 , per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. DT ...Approfitta ora del 38% di sconto su uno dei modelli più performanti di. LaExodia M non solo offre tanta velocità di trasferimento, ma anche un ottimo livello di sicurezza. ...Acquistala subito a soli 8,78 Acquista ora la tuaExodia da 128GB a soli 8,78 euro , invece di 19,95 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un ...

Kingston DataTraveler Exodia M: la pendrive top di gamma per ... Webnews.it

Capiente, veloce e con un'affidabilità al top, questa pendrive USB di Kingston da 128 GB è a meno di metà prezzo su Amazon: solo 8 euro.128GB di spazio ad un prezzo irrisorio: con meno di €10 puoi avere la Kingston DataTraveller Exodia M. Pratica, veloce e conveniente.