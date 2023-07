Kim | «Sono andato a Napoli perché in un’intervista Spalletti disse che ero da Champions»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale coreano News.naver. Il difensore del Bayern Monaco ha parlato ancora una volta dele del campionato trascorso con gli azzurri di: «Quando ho ottenuto il premio di miglior difensore volevo ‘spezzarlo’ con Kvara e Osimhen e condividerlo con la mia squadra. Non ce l’avrei mai fatta senza di loro. Non dimenticherò mai i tifosi delfino alla morte. Hanno gridato “Kim Kim Kim” e mi hanno sempre incoraggiato». La scelta di trasferirsi alè dipesa da: «Gli ho parlato in inglese. Parla un buon inglese. Sto scherzando, è italiano, quindi ho comunicato con grandi gesti e sentimenti. Inha detto che ero al livello dellaLeague. Non ...

Napoli, parla Kim: "Non li dimenticherò mai, li avevo scelti per un ... Corriere dello Sport

L'ex difensore del Napoli, Kim, ha ricordato anche la splendida annata vissuta con la maglia degli azzurri.Kim è anche tornato sulla sua scelta di trasferirsi al Napoli nello scorso mercato: "In un'intervista Spalletti ha detto che ero al livello della Champions League. Non poteva esserci una chiamata ...