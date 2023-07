Kim parla ai tifosi del Napoli | «Non potrò mai dimenticarli»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Kimai suoi ormai ex: messaggio del difensore coreano ai sostenitori delsulla stagione vissuta in azzurro Kim Min-Jae hato così ai microfoni di News.naver della sua avventura al– «Fino alla morte non dimenticherò mai idel. Un pensiero ai mie compagni di squadra? Certo! Grazie a loro, ho ricevuto il premio come miglior difensore. Non è qualcosa che posso ottenere da solo. Volevo ‘spezzare’ il premio che io, Kvara e Osimhen abbiamo ricevuto e condividerlo con la mia squadra. Idelhanno gridato “kim kim kim” e mi hanno incoraggiato».

