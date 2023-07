Kim | «A Napoli sono migliorato Era uno dei miei obiettivi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nell’intervista rilasciata al portale coreano News.naver, il difensore del Bayern Monaco Kim Min-Jae parla della sua volontà di imparare la lingua dei Paesi in cui va a giocare. «Nella mia vita ho cercato sempre di raggiungere degli. Tra questi c’è quello di imparare la lingua del Paese in cui vado a giocare. Ho imparato alcune parole d’italiano che miservite per muovermi sul campo: ‘vai su, destra, sinistra, fermati, scappa, attenzione stanno arrivando a pressarti’. Tutti gli stranieri hanno imparato queste espressioni basilari per comprendere al meglio cosa bisogna fare in una situazione di gioco ed anche per capire cosa vuole l’allenatore. Un’altra espressione che ho imparato è ‘mamma mia’». Kim parla anche di quanto lo ha incitato il coro intonato dai tifosi del: “Kim, Kim”: «Posso dire che ...