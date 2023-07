Kilman resta la prima scelta | il Napoli è certo di convincere i Wolves ad abbassare le pretese CorMez

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilha una priorità: trovare il sostituto di Kim. L’idea del club è chiudere assolutamente la questione entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, il 12 agosto. Lo stesso presidente De Laurentiis ha indicato questa come data per chiarire dove potrà arrivare ildi Garcia. Anche perché, dopo una settimana, inizierà il campionato. Il primo tassello da riempire è, appunto, quello del difensore centrale che dovrà sostituire il sudcoreano passato al Bayern Monaco. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che ilcontinua a puntare soprattutto su, del Wolverhampton. Il club è convinto di riuscire aadle lorosul difensore. Il quotidiano scrive: “Entro la fine del ritiro di Castel Di Sangro, cioè il ...

Se il nigeriano non ci saranno particolari movimenti, con la partenza di Victor invece ... Il caso di Allan è un esempio calzante' Danso e i principali candidati a sostituire Kim 'Sono i ... Il preferito del Napoli, anche se la valutazione è ritenuta eccessiva. Ci sono diversi profili tornati in auge come Lacroix e Danso. Quel che ripeto è che non ci sono piste vere o false. ... Detto che il 26enne londinese Max un miraggio, visto che il Wolverhampton non si sposta dalla sua richiesta di quaranta milioni, negli ultimi giorni sembra riprendere quota la ...

