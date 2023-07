Kevin Spacey non è colpevole di abusi sessuali | le sue prime parole

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 26 luglio 2023)nondie molestiegay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Cosa ha dettodopo la sentenza? “Immagino che molti di voi possano capire che c’è molto da elaborare per me dopo quello che è appena successo oggi”, ha dettofuori dal tribunale. “Ma vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per aver dedicato del tempo a esaminare tutte le prove e tutti i fatti, attentamente, prima di prendere una decisione”.: Southwark Crown Court, nel giorno del suo 64esimo compleanno, è stato scagionato da tutte le accuse contro di lui nel Regno Unito. ...