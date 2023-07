Kevin Spacey non colpevole di abusi sessuali | il verdetto della corte di Londra

Nessuna violenza, nessun abuso:è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali nel processo svoltosi a Londra su vicende risalenti al periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Il verdetto della giuria ...è stato assolto a Londra dalle accuse di violenza sessuale. L'attore è affrancato da tutte le accuse di violenza sessuale dopo che giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti ...e' stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali gay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Il ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

Il suo nome è finito tra gli appestati e i viziosi di Hollywood. Gli hanno tolto tutto. Gli sono passati addosso con il trattore dell’ingiuria. Ora che è stato assolto, quel mondo che lo aveva dipinto ...Si conclude a Londra il calvario dell'attore, che in sei anni ha dovuto affrontare due processi per le accuse di violenza sessuale. Già a New York era stato giudicato innocente nel 2017 ...