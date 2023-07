Kevin Spacey innocente. L'attore assolto a Londra dalle accuse di violenza sessuale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo L'attore statunitenseè stato dichiarato non colpevole da una giuria presso un tribunale di Londra nel processo in cui era accusato di aver commesso reati sessuali nei confronti di quattro uomini. Il 64enne ...è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali gay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013.Dopo tre settimane di testimonianze sia da parte dell'accusa che della difesa, la giuria ha raggiunto un verdetto., 64 anni, è stato dichiarato non colpevole dal trubunale di Londra per le accuse di reati sessuali contro quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Le accuse si riferivano a episodi che ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

