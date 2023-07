Kevin Spacey | il primo commento dopo il verdetto di non colpevolezza | C' è molto da elaborare per me

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha appena rilasciato la sua prima dichiarazione ufficialeil recentedi non: 'C'èdaper me'.si è rivolto alla stampala sentenza di nonemessa oggi durante il suo processo per aggressione sessuale a Londra, a seguito di due giorni di deliberazioni. Questa è la prima dichiarazione ufficiale dell'attore da quando hanno avuto inizio le procedure legali il 28 giugno scorso. Nella giornata di oggi,è stato assolto da tutte le nove accuse di aggressione sessuale, atti osceni e induzione di una persona a partecipare ad atti sessuali,che la giuria ha ascoltato le testimonianze ...

Assolto dalla giuria di Londra l'attore. Cadono le accuse di violenza sessuale mosse da quattro uomini nei confronti della star di House of Cards e Seven. Al termine del processo, durato quattro settimane, i giurati hanno ...L'attoreè stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale a Londra. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti di non colpevolezza per nove accuse di reati sessuali messi in ...Roma, 26 lug.e' stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali nei confronti di uomini contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

L’attore americano Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali mossegli da quattro uomini più giovani per presunti episodi risalenti al periodo compreso fra il 2001 e il 201 ...E’ stato dichiarato “non colpevole”, quindi assolto, anche a Londra, l’attore Kevin Spacey per nove presunti reati sessuali contestati da diversi accusatori. Il vincitore ...