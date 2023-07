Kevin Spacey | giudicato non colpevole di abusi sessuali in Gb

Nel corso delle udienze sono emersi i dettagli delle presunte molestie: da quella che è stata definita la 'mossa caratteristica' di, ovvero l'abilità di afferrare l'inguine delle sue vittime ...AGI - L'attore americanoè stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Al momento del ...Dopo tre settimane di testimonianze sia da parte dell'accusa che della difesa, la giuria ha raggiunto un verdetto., 64 anni, è stato dichiarato non colpevole dal trubunale di Londra per le accuse di reati sessuali contro quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Le accuse si riferivano a episodi che ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

«Non colpevole». Due semplici parole che cambieranno, di nuovo, la vita di Kevin Spacey. L'attore è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali ...