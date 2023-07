Kevin Spacey è innocente L' attore è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo tre settimane di testimonianze l'da tutte ledia Londra. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti di non colpevolezza per nove capi di accusa inerenti a reati sessuali che l'avrebbe perpetrato ai danni di quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Il 64enne premio Oscar aveva negato lee in precedenza aveva definito il caso contro di lui "debole e basato" su "teorie folli".dopo esseredichiarato non colpevole delledi molestie è scoppiato a piangere al Southwark Crown Court di Londra, dove si è svolto il processo. Il verdetto arriva ...