Kevin Spacey assolto da tutte le accusa di violenza sessuale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'attoreè statodale accuse dia Londra. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti di non colpevolezza per nove accuse di reati sessuali messi in atto ai danni di quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Il 64enne premio Oscar aveva...

leggi anche Londra,assolto dalle 9 accuse di reati sessuali FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica La fotostoria di Michael Jackson: dai Jackson 5 al successo ...è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale a Londra. La giuria ha emesso verdetti di non colpevolezza per nove accuse di reati sessuali messi in atto ai danni di quattro ...LONDRA - Alla lettura della sentenza ha abbracciato in lacrime i suoi avvocati. Perè la fine di un incubo: dopo un processo di un mese in un tribunale di Londra, il 64enne attore americano, due volte premio Oscar, è stato assolto da tutte le accuse di abusi sessuali nei ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

I giurati hanno restituito i loro verdetti oggi alla Southwark Crown Court dopo essersi chiusi in camera di consiglio per tre giorni ...Le lacrime dell'attore alla Southwark Crown Court dopo i verdetti sulle nove accuse per reati sessuali ai danni di quattro uomini tra il 2001 e il 2013 ...