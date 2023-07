Kevin Spacey assolto da ogni accusa di violenza sessuale

(Di mercoledì 26 luglio 2023)(foto da House of Cards)in lacrime dopo la sentenza, ma le sue sono lacrime di gioia. L’attore e Premio Oscar americano, che compie oggi 64 anni, è stato giudicato non colpevole a Londra nel processo che lo vedevato di abusi e molestie sessuali, sulla scia del movimento MeeToo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013. Al momento del verdetto, si apprende,si è asciugato le lacrime e ha rivolto un gesto di ringraziamento ai giurati. “Andrò a Londra per difendermi e riabilitare il mio nome”, aveva dichiarato alla vigilia del processo, ritenendosi non colpevole dei capi d’, sostenendo che i rapporti sessuali avuti erano stati consensuali e che alcuni fatti riportati sono stati inventati dagli ...

I soliti sospetti, e Kevin Spacey assolto | Il Caffè di Gramellini Corriere della Sera

"Vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per aver avuto il tempo di esaminare attentamente tutte le prove e tutti i fatti prima di prendere una decisione".