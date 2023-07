Kevin Spacey assolto anche a Londra dall’accusa di violenza sessuale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lo scorso ottobre la prima assoluzione: non colpevole. Oggi un altro verdetto che fa piegare i lati della bocca diin un sorriso. La giuria londinese hadiderivante da accuse di quattro uomini risalenti a 20 anni fa. I giurati hanno restituito i loro verdetti oggi alla Southwark Crown Court dopo essersi chiusi in camera di consiglio per tre giorni. Tre uomini hanno accusato il vincitore dell’Oscar di aver afferrato in modo aggressivo i loro inguini e un aspirante attore ha detto di essersi svegliato con l’attore che gli faceva del sesso orale dopo essersi addormentato o svenuto nell’appartamento di, 64 anni, si è dichiarato non colpevole di ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo L'attore statunitenseè stato dichiarato non colpevole da una giuria presso un tribunale di Londra nel processo in cui era accusato di aver commesso reati sessuali nei confronti di quattro uomini. Il 64enne ...è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali gay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013.Dopo tre settimane di testimonianze sia da parte dell'accusa che della difesa, la giuria ha raggiunto un verdetto., 64 anni, è stato dichiarato non colpevole dal trubunale di Londra per le accuse di reati sessuali contro quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Le accuse si riferivano a episodi che ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

Non colpevole. Kevin Spacey è scoppiato in lacrime quando la giuria de tribunale di Londra, lo ha ritenuto non colpevole da nove accuse di violenza e molestie sessuali che gli erano state mosse da ...Kevin Spacey è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali gay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Il verdetto ...