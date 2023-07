Kevin Spacey assolto anche a Londra dall’accusa di violenza sessuale nel suo giorno del suo 64° compleanno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lo scorso ottobre la prima assoluzione: non colpevole. Oggi un altro verdetto, dopo le lacrime, che invece ha fatto piegare i lati della bocca diin un sorriso. La giuria londinese hal’attorediderivante da accuse di quattro uomini risalenti a 20 anni fa. Secondo i giornali inglesi, il 64enne premio Oscar un attimo dopo la dichiarazione di non colpevolezza si sarebbe messo a piangere. La giuria della corte della corona di Southwark ahal’imputato dalle accuse di aggressionedenunciate da quattro uomini. Quello che ad oggi risulta il processo di più alto profilo del Regno Unito legato al terremoto del #MeToo è durato quattro settimane. Come riporta il ...