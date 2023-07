Kevin Spacey assolto a Londra dalle accuse di violenza sessuale

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le lacrime dell'attore alla Southwark Crown Court dopo i verdetti sulle noveL’attoreè statoda tutte ledi. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti di non colpevolezza per novedi reati sessuali messi in atto ai danni di quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Il 64enne premio Oscar aveva negato lee in precedenza aveva definito il caso contro di lui ‘debole’.ha pianto alla Southwark Crown Court mentre venivano letti i verdetti di non colpevolezza. Ascoltato il verdetto, l’attore ha abbracciato il suo manager e il team legale, ancora in lacrime, e ha ringraziato il personale del tribunale. La giuria ...