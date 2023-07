Kehinde Whiley | i classici dell’arte rivisitati in chiave Iperrealista Pop e con orgoglio afroamericano

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Molto spesso la necessità di guardare e rielaborare il passato artistico sfocia in una presa di posizione da parte dei creativi contemporanei attraverso la quale si pongono in posizione di ammirazione, oppure di rifiuto o ancora di contestazione di tutti i punti di vista, gli approcci pittorici e la narrazione che è stata fatta della realtà. E poi vi sono quelle voci fuori dal coro che si pongono in modo ironico nei confronti della storia e ipotizzano possibilità impensate in virtù delle quali mostrano un concetto diverso e una sottile critica nei confronti della società attuale e passata e che concretizzano con uno stile inedito e accattivante. Il protagonista di oggi appartiene a questo gruppo di artisti. Intorno alla metà del Novecento cominciarono a emergere movimenti pittorici che recuperarono quella figurazione in precedenza ripudiata per dare spazio alla scoperta della non ...