(Di mercoledì 26 luglio 2023) Niente Reggiana per, il centrocampista avrebbe disertato le visite mediche per volare in Turchia Niente Reggiana per, il centrocampista avrebbe disertato le visite mediche per volare in Turchia. Secondo quanto riportato da Sports Digitale, infatti, l’ex Frosinone potrebbe presto firmare per il

...in gruppo è" aveva detto Matteo Ricci pochi giorni fa. Progressi confermati stamattina: il centrocampista, reduce da un infortunio muscolare accusato quando giocava nel Fatih, oggi ...... difensore del: contatti sempre più frequenti per capire i margini di manovra. 23.42 - ... il francese è in uscita dall'Hertha Berlino.14.44 - Sempre piùil ritorno di Pierre - ...Commenta per primo Matteo Ricci , in partenza dal Frosinone dopo l'esperienza in prestito al, èalla Sampdoria . Come riportato da Sky , le visite mediche sono fissate per domani. Può essere lui il primo acquisto dell'era Radrizzani.

Karagumruk, vicino Rohden: le ultime Calcio News 24

Andrea Bertolacci è pronto a tornare in Italia. Il centrocampista ex Milan e Genoa è vicino ad approdare alla Cremonese da svincolato..Nicola Legrottaglie è tornato nel ritiro della Sampdoria dopo gli impegni di calciomercato a Milano. Le ultime Nicola Legrottaglie ha fatto ritorno a Livigno per osservare da vicino la Sampdoria, anco ...