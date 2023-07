Juventus | che tristezza la festa senza nemmeno un Agnelli

...centrocampista ex Sassuolo aveva ricevuto le attenzioni di mezza Serie A fra cui, Roma e ... In quel frangente i due club erano ancora in trattativa ma io gli avevo rivelatose ne avessi ......e soprattutto il 4 - 3 - 3 suo grande marchio di fabbrica sono i ricordi del Garcia italiano...Europa League persa però nettamente contro l'Atletico Madrid) e poi al Lione (eliminando la...Sia lala Fiorentina si augurano di ottenere la qualificazione alla competizione europea, ma la decisione finale spetta alla UEFA . Non restaattendere il 28 luglio per scoprire ...

Juventus in Conference League: il verdetto che cambia i piani dei bianconeri CalcioMercato.it

Il terzino sinistro Samuele Angori è rimasto definitivamente all'Empoli (era in prestito), che lo ha rilevato dal Perugia (D). 17 luglio - Ufficiale il passaggio del centrocampista Filippo Ranocchia ...Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle squadre favorite per la Serie A: "In Italia ci sono tanti grandi club, lo sappiamo. La Juventus, il ...