Juve | Weah canta Bob Marley per il rito di iniziazione

Come da tradizione, anche l'ultimo arrivato in casa, Timothy Weaho, ha dovuto sostenere il classico 'rito di iniziazione': per presentarsi ai compagni l'esterno d'attacco statunitense ha scelto 'Redemption Song' di Bob Marley. Guarda la sua ...Anche con una maggiore disponibilità di Vlahovi e Chiesa, ladiventa superiore a quello dell'anno scorso solo sefa meglio di Cuadrado (e non è scontato), se torna l'atteso Pogba e se ...Estratto da gazzetta.it georgetimothyLa Gazzetta dello Sport intervista George, presidente della Liberia. I temi trattati sono tanti.parla del campionato italiano, dell'Inter, di Berlusconi e anche della Juventus. È soddisfatto ...

Weah si racconta: la trattativa con la Juve, ruolo e compagni preferiti Tuttosport

Finora il mercato dei bianconeri è stato piuttosto al ribasso con il riscatto operato per Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia e l’arrivo di Timothy Weah dal Lille. Un lavoro a rilento dovuto sopr ...Ceccarini: «Lukaku non coerente con l’Inter. Vlahovic Alla Juve pensano questo». Il giornalista fa il punto della situazione Il giornalista Ceccarini, ospite di Sky Sport, ha fatto il punto della sit ...