(Di mercoledì 26 luglio 2023)l'incidente ine rivela di non poterre ancora in Italia, essendoci il rischio di trombosi L'articolo proviene da Novella 2000.

... da Pokoto Pokoto a Mashiro Tamigi, passando dalgiapponese al generale Putzerstofen. La ... Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobrea Milano il Wired Next Fest. ...Dopo un saluto dei curatori Radio Alba Festivalil 29 luglio 2023 con Dj Aladyn e Francesco ... È stato official Dj del tour Capo Horn die, in oltre vent'anni di carriera, si è imposto ...Da Tananai a Massimo Ranieri, fino a, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Angelina Mango. ... Tiziano Ferrosui social e a stento trattiene le lacrime. Le parole di Tiziano "...

Jovanotti torna a parlare dopo l'incidente in bici Novella 2000

Jovanotti torna a parlare dopo l’incidente in bici e rivela di non poter tornare ancora in Italia, essendoci il rischio di trombosi In questi giorni a far preoccupare il web è stato Jovanotti. Come ...Torna sui social Jovanotti dopo l'incidente in bici in cui si è rotto femore e clavicola. Il cantante è in sedie a rotelle.