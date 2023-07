Jovanotti in sedia a rotelle a Santo Domingo dopo l’incidente in bici | «Rischio una trombosi | non posso tornare in Italia» – Il video

(Di mercoledì 26 luglio 2023)incletta subito nei giorni scorsi asta meglio. Ma non può ancoraancora inperché è a. A riferirlo è il cantante stesso con unin cui aggiorna i suoi fan su TikTok. L’artista, in, parla a tratti affaticato, ma con l’ottimismo che da sempre lo contraddistingue. «Voi come state? Oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un po’ di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui», dice Cherubini. «Purtroppoun intervento così grosso ci sono dei rischi di, per ...

...sta meglio. Ma non può ancora tornare ancora in Italia perché è a rischio trombosi. A riferirlo è il cantante stesso con un video in cui aggiorna i suoi fan su TikTok. L'artista, in...Leggi Anche, il messaggio ai fan dopo l'incidente: 'Intervento riuscito, siete il mio antidolorifico'ina rotelle In un video su TikTok, con il viso teso e affaticato,ha comunque regalato un sorriso ai suoi ammiratori: 'Buongiorno ragazzi, come state Qua sempre meglio, ...Il cantante racconta ai fan le sue condizioni di salute dopo l'operazione successiva alla caduta in bicicletta a Santo ...

Jovanotti in sedia a rotelle: "Non posso tornare, rischio la trombosi" TGCOM

Dopo una caduta rovinosa in bici e l'operazione al femore e alla clavicola, per Jovanotti è iniziato il lungo e faticoso ...Fatale l’ultimo viaggio di Jovanotti in Repubblica Domenicana, dove una caduta in bicicletta gli ha procurato due gravi fratture alla clavicola e al femore. Il cantautore, seppur una persona atletica, ...