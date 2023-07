James Dean e la tragica fatalità che ha segnato la sua vita

Musicista eclettico,Giles si trova a suo agio sia nei repertori classici che in quelli dei ... ma anche con celebri cantanti lirici come il soprano Aprile Millo e il tenore AnthonyGriffey. ...The Penitent - Un film di Luca Barbareschi. Dall'omonima opera teatrale di David Mamet. Con Luca Barbareschi, Adam, Adrian Lester, Douglas, Cherish Gaines. Drammatico, Italia, 2023. Durata 120 ......Gunn e Peter Safran. Al momento, però, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sugli ... nonostante vantasse nel cast la presenza di Patrick Wilson, Matthew Goode, Carla Gugino e Jeffrey...

Popolizio e Bosso per il teatro all'aperto a Mondovì: "Shadows" Provincia Granda

Con alcuni prestigiosi esponenti della sua “faculty” pianistica si avvia alla conclusione il 26° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Giovedì 27 luglio ...Cervo. Il 21 luglio alle 21,30 in Piazza dei Corallini si terrà lo spettacolo Shadows – omaggio a Chet Baker, spettacolo teatrale e musicale con la presenza di Massimo Popolizio (voce recitante), Fabr ...