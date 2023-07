Italia-Olanda oggi in tv | Mondiali pallanuoto femminile | orario semifinale | programma | streaming

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Setterosa si giocherà la prima opportunità di accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024:, mercoledì 26 luglio, alle ore 10.00ne, le azzurre affronteranno l’nella primadei2023 di, in corso a Fukuoka, in Giappone. Chi vince andrà alle Olimpiadi e potrà giocarsi il titolo iridato sabato 29 luglio contro la vincente di Australia-Spagna. Questo il Setterosa scelto dal CT Carlo Silipo: 1 Giuseppina Aurora Condorelli, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Avegno, 5 Sofia Giustini, 6 Dafne Bettini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Roberta Bianconi, 9 Valeria Palmieri (capitano), 10 Claudia Roberta Marletta, 11 Lucrezia Lys Cergol, 12 Giulia Viacava, 13 Caterina Banchelli. In tribuna Veronica Gant ed Agnese ...

Italia-Olanda di pallanuoto femminile ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro Fanpage.it

Mercoledì 26 luglio alle 10:00 (ore italiane) si gioca la semifinale mondiale Italia-Olanda. Il Setterosa dopo aver battuto gli Stati Uniti cerca la finale a Fukuoka, che vale anche il pass olimpico.L'Italia di Silipo affronta mercoledì 27 luglio alle 10 l'Olanda nelle semifinali dei Mondiali di Fukuoka: in palio anche il pass per le Olimpiadi di Parigi Alberto Dalla Palma Il Setterosa di Silipo ...