Istruzione | Unesco | Bandire gli smartphone dalle scuole

Secondo l'Unesco gli smartphone dovrebbero essere banditi dagli istituti scolastici in quanto possono avere "un impatto negativo" sull'apprendimento degli studenti. E' quanto si legge nel rapporto dell'Unesco, Global Education Monitor 2023, dedicato alla tecnologia nell'educazione. Secondo l'agenzia la semplice vicinanza di un dispositivo mobile possono essere una distrazione, con il risultato che gli studenti perdono la loro attenzione dal compito da svolgere. Uno studio ha rilevato che gli studenti possono impiegare fino a 20 minuti per concentrarsi nuovamente su ciò che stavano imparando. Effetti negativi sono riportati anche negli studenti dall'uso di personal computer per attività non accademiche durante la lezione, come la navigazione in Internet.