Isola 17 | un’ex protagonista svela | “Il programma prevedeva delle trappole”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 luglio 2023)concorrente della diciassettesima edizione de L’dei Famosi ha ripercorso la sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi. Rispondendo alle domande degli utenti su Instagram, l’ex naufraga Cristina Scuccia ha rivelato quali sensazioni ha provato in Honduras. Come ha riportato il sito Biccy.it, la vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy ha ammesso di non essersi divertita nel reality. Piuttosto, ha dovuto affrontare un forte stress fisico e mentale e fare i conti con la noia: In realtà non si può parlare di divertimento a L’dei Famosi. Perché è un’esperienza dura a livello mentale e fisico, provi la vera fame e poi sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevamo un sacco di tempo a disposizione, ma non avevamo nessun elemento per impiegarlo se ...