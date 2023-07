Ischia | Fratelli d’Italia cresce a dismisura | ok di Schiano a nuovi ingressi

Via libera dal commissario did'Italia per la provincia di Napoli Michele Schiano Di Visconti alla riorganizzazione degli assetti del partito sull'isola di(Na). Oggi, con l'ingresso di Salvatore Mattera all'...Via libera dal commissario did'Italia per la provincia di Napoli Michele Schiano Di Visconti alla riorganizzazione degli assetti del partito sull'isola di. Oggi, con l'ingresso di Salvatore Mattera all'interno ...Via libera dal commissario did'Italia per la provincia di Napoli Michele Schiano Di Visconti alla riorganizzazione degli assetti del partito sull'isola di. Oggi, con l'ingresso di Salvatore Mattera all'interno ...

Alla Torre del Molino sabato 22 luglio alle 21 la scrittrice si racconta, presentando i suoi libri “Per dieci minuti” e “I fratelli Mezzaluna”. Iniziativa ...Una delle più apprezzate scrittrici italiane contemporanee nel suo incontro con Ischia, l’isola che da qualche anno elegge a buen ritiro estivo con la figlia Vita, lasciandosi conquistare dalle sue at ...