(Di mercoledì 26 luglio 2023) In un progetto senza precedenti,raddoppia la sua presenza a Bari, portando così il suo servizio disupercon velocità massima di 2.5 Gigabit/s in 700 mila abitazioni. Il suo ...

La velocità delle connessioni adè diventata ormai un bene di prima necessità come l'acqua, l'elettricità, e dunque un accesso piùe facilitato attraverso la potenza della fibra FTTH ...... imprese e professionisti del Comune in provincia di Caltanissetta di accedere adcon ... consentendo di fare un usoe abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei ...In sostanza, voleva passare a un processo decisionale piùe più intelligente, ovvero l'" Enterprise Intelligence ", e ha scelto di iniziare con una soluzione 5G privata. Affrontare le sfide ...

Internet veloce di Virgin Fibra aumenta il suo raggio d'azione - Il ... Il Sole 24 ORE

La velocità delle connessioni ad Internet è diventata ormai un bene di prima necessità come l'acqua, l'elettricità, e dunque un accesso più veloce e facilitato attraverso la potenza della fibra FTTH ...Questo potente dispositivo ti permette di estendere la tua rete internet esistente, eliminando tutte le zone morte.