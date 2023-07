Inter | Thuram | «Sono pronto per giocare con l’Al Nassr»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Marcus, attaccante dell’, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dalla Tournée in Giappone Marcus, attaccante dell’, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dalla Tournée in Giappone. Le sue dichiarazioni: «Sto trovando l’aggiustamento con i compagni. Questigiorni da sfruttare.percon. Efelicissimo di lavorare con questo gruppo di persone che mi ha accolto benissimo».

Thuram: "Dovevo essere all'Inter già due anni fa. Il gioco di Inzaghi Vi spiego perché è perfetto... Fcinternews.it

L'Inter prosegue la tournée asiatica, tra mercato e pianificazione della nuova stagione. Dal ritiro di Osaka, ha parlato proprio uno dei nuovi acquisti, Marcus Thuram, in un'intervista rilasciata a DA ...Così Federico Dimarco a ‘Soccerking’ dopo l’evento in quel di Osaka, in Giappone dove l’Inter è in tournée dall’inizio ... che hanno disputato partite importanti come Frattesi, Thuram e Bisseck. E poi ...