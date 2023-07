Inter su Audero | spunta una contropartita per la Sampdoria

Commenta per primo Ieri all'improvviso si sono riaccese in maniera forte le voci dell 'interessata al portiere della Sampdoria Emil. Si tratta di rumors concreti perché i nerazzurri sono alla caccia di un estremo difensore e l' 'antagonista' di, Trubin, costa molto. ...Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'ha in pugno Sommer (biennale da 2,8 milioni a ... Come dodicesimo frenata per Trubin (lo Shakhtar spara alto), avanza invece la candidatura di(...Ma la distanza tra domanda del club turco e offerta dei nerazzurri era notevole - 10 milioni offerti contro i 20 richiesti - per cui l'ha preferito ripiegare su. Altra possibilità ...

Ieri all'improvviso si sono riaccese in maniera forte le voci dell'Inter interessata al portiere della Sampdoria Emil Audero. Si tratta di rumors concreti perché i nerazzurri sono alla caccia di un ...Emil Audero, portiere della Sampdoria, è finito nel mirino dell'Inter per il ruolo di secondo: le ultime novità ...