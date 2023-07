Inter ora è UFFICIALE | Lautaro è il nuovo capitano Annuncio in stile Barbie

L'attuale attaccante delMiami nel video incriminato, appare insieme al suo 'cagnolone' di ...dell'allenamento Hulk è un cane diverso da quelli che la famiglia della Pulce ha avuto fino adma ...Come raccontato da Calciomercato.it, il rapporto trae Bayern resta solido ma peri bavaresi fanno muro per l'addio di Sommer. Fase di stallo dovuta alle valutazioni del club tedesco per le ...Masiamo in una nuova stagione. Incontreremo squadre che cercheranno di complicarci la vita e dobbiamo trovare soluzioni". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...

Inter, preoccupante ritardo sul mercato: ora il campo deve avere la precedenza sul bilancio | Primapagina ... Calciomercato.com

Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.Adesso è ufficiale: i calciatori britannici in Italia non vengono più considerati extracomunitari, già a partire da questo mercato estivo. È una rivoluzione ...